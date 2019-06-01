Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriTottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
GeriSpor Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
01.06.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 1 Haziran Cumartesi günü Liverpool ile karşılaşacak Tottenham, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. İki İngiliz kulübünün finalde karşılaşacağı organizasyonda Tottenham, çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Londra temsilcisi, bu maçlarda 20 gol attı, kalesinde ise 17 gol gördü. Peki bu dev karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen detaylar

Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkana kadar yaptığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri beşer golle Kane ve Moura oldu

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvaya grup aşamasından dahil olan Tottenham, iyi bir başlangıç yapamadı. Inter'e 2-1, Barcelona'ya 4-2 kaybeden, PSV ile 2-2 berabere kalan İngiltere temsilcisi, ilk 3 maç sonunda B Grubu'nda sadece 1 puan toplayabildi. Sonraki 3 karşılaşmasında PSV'yi 2-1, Inter'i 1-0 mağlup eden ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi, 8 puan ve averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Zorlu rakipleri geçti

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını iki maçta da zorlanmadan yenerek tur atlayan Tottenham, çeyrek finalde ise İngiliz ekibi Manchester City ile eşleşti. Yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlandığı ilk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham, rövanşta 4-3 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atladı. Yarı finalde turnuvanın flaş takımı Hollanda temsilcisi Ajax'a ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-2 kazanan Tottenham, yine deplasmanda atılan gol avantajıyla finalde Liverpool'a rakip oldu.

Goller Kane ve Moura'dan

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Harry Kane ve Lucas Moura oldu. Tottenham'ın hücum yolundaki en etkili ismi konumundaki İngiliz golcü Kane ile Ajax karşısındaki rövanş maçında "hat-trick" yaparak takımını finale taşıyan Brezilyalı Moura, Şampiyonlar Ligi'nde 5'er kez ağları sarstı. Londra ekibinin Güney Koreli yıldızı Son Heung-min Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olurken, Christian Eriksen ve Fernando Llorente 2'şer, Erik Lamela ve Jan Vertonghen ise 1'er gole imza attı.

Liverpool, finale 4 yenilgiyle geldi

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkana kadar yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri dörder golle Salah, Firmino ve Mane oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", C Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında rakiplerine karşı deplasman maçlarının üçünü de kaybeden İngiliz temsilcisi, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'i kupa dışında bırakmayı başaran Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde de Portekiz temsilcisi Porto'yu geçerek yarı finale yükseldi. Liverpool'un İspanya'nın Barcelona takımıyla yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Şampiyonluğun favori takımlarından Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan ve tur için büyük avantaj kaybeden Liverpool, bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde güçlü rakibini 4-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez final biletini aldı.

Gol yükünü 3 futbolcu paylaştı

İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane oldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Brezilyalı Firmino ve Senegalli futbolcusu Mane, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırdı. İngiliz ekibinde Divock Origi, James Milner, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk ikişer, Daniel Sturridge ve Naby Keita birer gol kaydetti.

 

Final 200 ülkede canlı yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 200 ülkede canlı yayınlanacağı ve toplam 650 gazetecinin akredite olduğu bildirildi. Güvenlik için 4 bin 700 polis, jandarma ve özel güvenlikçinin görev yapacağı duyuruldu. 67 bin 800 kişi kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı'ndaki tüm biletler tükenirken, karaborsadan sahte bilet satmaya çalışan 6 kişi de gözaltına alındı.

Final maçıyla bağlantılı olarak Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda uçuş rekoru kırılacağı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz taraftarlar için perşembe ve pazartesi günleri arasında toplam bin 500 uçuş programlandığı açıklandı. Yaklaşık 70 bin İngiliz taraftarı ağırlayan Madrid'in kent merkezinde müzik ve spor etkinlikleri organize edilirken, ünlü Mayor Meydanı, mini futbol sahasına dönüştürüldü. Final maçının başlayacağı saatte (TSİ 22.00) Madrid'de hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da | Transfer haberleri
Hamit Altıntop TFF yönetiminde! İlk sözleri...