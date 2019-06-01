Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkana kadar yaptığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri beşer golle Kane ve Moura oldu

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino yönetiminde turnuvaya grup aşamasından dahil olan Tottenham, iyi bir başlangıç yapamadı. Inter'e 2-1, Barcelona'ya 4-2 kaybeden, PSV ile 2-2 berabere kalan İngiltere temsilcisi, ilk 3 maç sonunda B Grubu'nda sadece 1 puan toplayabildi. Sonraki 3 karşılaşmasında PSV'yi 2-1, Inter'i 1-0 mağlup eden ve Barcelona ile 1-1 berabere kalan İngiltere temsilcisi, 8 puan ve averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham Liverpool Şampiyonlar Ligi Final maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Zorlu rakipleri geçti



Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımını iki maçta da zorlanmadan yenerek tur atlayan Tottenham, çeyrek finalde ise İngiliz ekibi Manchester City ile eşleşti. Yıldız oyuncusu Harry Kane'in sakatlandığı ilk maçı evinde 1-0 kazanan Tottenham, rövanşta 4-3 yenilmesine rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atladı. Yarı finalde turnuvanın flaş takımı Hollanda temsilcisi Ajax'a ilk maçta 1-0 yenilmesine rağmen rövanşı 3-2 kazanan Tottenham, yine deplasmanda atılan gol avantajıyla finalde Liverpool'a rakip oldu.



Goller Kane ve Moura'dan



İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Harry Kane ve Lucas Moura oldu. Tottenham'ın hücum yolundaki en etkili ismi konumundaki İngiliz golcü Kane ile Ajax karşısındaki rövanş maçında "hat-trick" yaparak takımını finale taşıyan Brezilyalı Moura, Şampiyonlar Ligi'nde 5'er kez ağları sarstı. Londra ekibinin Güney Koreli yıldızı Son Heung-min Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle takımının başarısında önemli pay sahibi olurken, Christian Eriksen ve Fernando Llorente 2'şer, Erik Lamela ve Jan Vertonghen ise 1'er gole imza attı.

Liverpool, finale 4 yenilgiyle geldi

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkana kadar yaptığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. İngiliz ekibinin en skorer isimleri dörder golle Salah, Firmino ve Mane oldu.



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde cumartesi günü Tottenham Hotspur ile karşılaşacak Liverpool, final yolunda dört mağlubiyet aldı. Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 22 gol attı, kalesinde ise 12 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", C Grubu'nda Sırbistan'ın Kızılyıldız, İtalya'nın Napoli ve Fransa'nın Paris Saint-Germain takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında rakiplerine karşı deplasman maçlarının üçünü de kaybeden İngiliz temsilcisi, Anfield Road Stadı'ndaki mücadelelerden galibiyetle ayrıldı ve 9 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.



Son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'i kupa dışında bırakmayı başaran Klopp'un öğrencileri, çeyrek finalde de Portekiz temsilcisi Porto'yu geçerek yarı finale yükseldi. Liverpool'un İspanya'nın Barcelona takımıyla yarı final eşleşmesi ise uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Şampiyonluğun favori takımlarından Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan ve tur için büyük avantaj kaybeden Liverpool, bir hafta sonraki rövanş mücadelesinde güçlü rakibini 4-0 yenerek turnuvada üst üste ikinci kez final biletini aldı.



Gol yükünü 3 futbolcu paylaştı



İngiliz ekibinin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Muhammed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane oldu. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Brezilyalı Firmino ve Senegalli futbolcusu Mane, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 4'er kez havalandırdı. İngiliz ekibinde Divock Origi, James Milner, Georginio Wijnaldum, Virgil Van Dijk ikişer, Daniel Sturridge ve Naby Keita birer gol kaydetti.

Final 200 ülkede canlı yayınlanacak



UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının 200 ülkede canlı yayınlanacağı ve toplam 650 gazetecinin akredite olduğu bildirildi. Güvenlik için 4 bin 700 polis, jandarma ve özel güvenlikçinin görev yapacağı duyuruldu. 67 bin 800 kişi kapasiteli Wanda Metropolitano Stadı'ndaki tüm biletler tükenirken, karaborsadan sahte bilet satmaya çalışan 6 kişi de gözaltına alındı.

Final maçıyla bağlantılı olarak Madrid'deki Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'nda uçuş rekoru kırılacağı bilgisi de paylaşıldı. İngiliz taraftarlar için perşembe ve pazartesi günleri arasında toplam bin 500 uçuş programlandığı açıklandı. Yaklaşık 70 bin İngiliz taraftarı ağırlayan Madrid'in kent merkezinde müzik ve spor etkinlikleri organize edilirken, ünlü Mayor Meydanı, mini futbol sahasına dönüştürüldü. Final maçının başlayacağı saatte (TSİ 22.00) Madrid'de hava sıcaklığının 29 derece olması bekleniyor.