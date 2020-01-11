Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Premier Lig heyecanı Tottenham - Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. Liverpool, bu sezon oynadığı 20 lig maçının 19'unu kazandı ve sadece 1 kere berabere kaldı. Tottenham ise Jose Mourinho göreve geldikten sonra ufak bir çıkış yakalamıştı ama son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.

11 Ocak Cumartesi günü oynanacak Tottenham - Liverpool maçı saat 20:30'da başlayacak. Tottenham - Liverpool maçı S Sport kanalından yayınlanacak, İdman TV'den ücretsiz olarak izlenebilecek ve Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Lamela, Alli, Moura, Son.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

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İşinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Aralarındaki son 14 lig maçında Tottenham sahadan sadece 1 kez galibiyetle ayrılabildi.

- Tottenham, bu sezon Harry Kane olmadan çıktığı 4 maçı da kazanamadı.

- Liverpool'un yıldızı Sadio Mane, son 9 lig maçında 11 gole katkı yaptı. (6 gol - 5 asist)

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...