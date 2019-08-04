Tottenham İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Tottenham ile İnter arasında oynanacak olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezonunda puan durumu yeniden şekillenecek. Şu ana kadar kupada bir puana sahip olan İnter, üç puana sahip olan Tottenham karşısında zorlu bir mücadele verecek. Peki, Tottenham İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Tottenham İnter maçı ile Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Normal Sezonu devam ediyor. Aynı zamanda lig öncesi hazırlık mücadelesi kapsamında oynanacak olan mücadele, her iki takımın son durumlarını analiz etmeleri açısından önem arz edecek. Peki, Tottenham İnter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
TOTTENHAM İNTER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon mücadelesinde Tottenham, İnter ile mücadele edecek. 4 Ağustos Pazar günü TSİ 17.06'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.
MESSİ'YE 3 AY MEN CEZASI
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yorumlarda bulunan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi 3 ay boyunca uluslararası turnuvalardan men etti.
CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki yıldız oyuncunun 2019 Kupa Amerika ve konfederasyon aleyhine yaptığı değerlendirmelerin "temelsiz ve kabul edilemez" olması nedeniyle uluslararası turnuvalardan 3 ay men ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Brezilya'ya 2-0 yenildikleri yarı final maçının ardından Şili'yi 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, madalya törenine katılmamıştı. Üçüncülük mücadelesinde Beşiktaş'ta forma giyen Şilili futbolcu Gary Medel ile tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Lionel Messi'ye, bir maç men cezası da verilmişti.
Turnuvanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Messi, "Arjantin, yolsuzluk yapılan bir organizasyonun içinde yer almamalı. Bu turnuvanın, Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Gerçeklerin artık söylenmesi gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
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