Tottenham güle oynaya çeyrek finalde!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında, Borussia Dortmund'u 3-0 mağlup eden Tottenham, rövanşta da 1-0 galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Alman temsilcisi Borussia Dortmund, deplasmanda 3-0 mağlup olduğu İngiltere'nin Tottenham takımını ağırladı.
Mücadeleyi, Kane'in 49. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Tottenham, 2010-11 sezonundan beri ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı.
Borussia Dortmund'un ilk 11'i: Burki, Wolf, Guerreiro, Akanji, Diallo, Witsel, Weigl, Reus, Sancho, Gotze, Alcacer.
Tottenham'ın ilk 11'i: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies, Winks, Sissoko, Eriksen, Son, Kane.
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