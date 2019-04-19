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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
19.04.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Tottenham, City'ye bir darbe daha vurabilecek mi? iddaa'da öne çıkan...

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Tottenham, City'ye bir darbe daha vurabilecek mi? iddaa'da öne çıkan...

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde kendisine çelme takan Tottenham'ı ağırlayacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...

MANCHESTER CITY

- Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde, Tottenham tarafından saf dışı edilerek veda eden Manchester City, İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna odaklanmış durumda...

- Nefesleri kesen rövanşta oyuna sonradan giren Fernandinho'nun, bu maçta ilk 11'de olması bekleniyor.

- Teknik patron Pep Guardiola; "O şekilde elenmek bizi yaralamadı desem yalan söylemiş olurum ama o sonuçla yaşamayı öğrenmeli ve önümüze bakmalıyız. Şampiyonluk yarışına odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı.

TOTTENHAM

- Serge Aurier, Harry Winks ve Harry Kane'nin sakatlıkları sürüyor.

- Moussa Sissoko maç saati netleşecek, son antrenmanda takımla birlikte çalışan Eric Dier'in durumu da henüz netleşmedi.

- Teknik patron Mauricio Pochettino; "Yarı final coşkusundan sabahlara kadar uyumadık ama çok da fazla oraya takılı kalmadan odağımızı Premier Lig'e çevirmeliyiz. Savaşa hazır olmalıyız!" dedi.

Tottenham, Cityye bir darbe daha vurabilecek mi iddaada öne çıkan...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Manchester City kazandı. (MS1)

- Tottenham'ın ligdeki son 7 maçının 6'sında gol aralığı 2-3 olarak sonuçlandı. (2-3 GOL)

- Manchester City'nin ligdeki son 3 maçında ve iki takım arasında oynanan son 2 maçta Gök Mavililer soyunma odasına önde gitti. (İY1)

MİSLİ.COM ÜYELERİ MANCHESTER CITY'YE GÜVENİYOR!

Bu maça kuponlarında yer veren Misli.com üyelerinin %44'ü, iddaa oranı düşük de olsa 1,15'ten "Manchester City kazanır" tercihine güvenmiş...

Bu maç özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise 1,30'luk iddaa oranıyla "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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