Tottenham, City'ye bir darbe daha vurabilecek mi? iddaa'da öne çıkan...
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde kendisine çelme takan Tottenham'ı ağırlayacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
MANCHESTER CITY
- Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde, Tottenham tarafından saf dışı edilerek veda eden Manchester City, İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna odaklanmış durumda...
- Nefesleri kesen rövanşta oyuna sonradan giren Fernandinho'nun, bu maçta ilk 11'de olması bekleniyor.
- Teknik patron Pep Guardiola; "O şekilde elenmek bizi yaralamadı desem yalan söylemiş olurum ama o sonuçla yaşamayı öğrenmeli ve önümüze bakmalıyız. Şampiyonluk yarışına odaklanmış durumdayız" açıklamasını yaptı.
TOTTENHAM
- Serge Aurier, Harry Winks ve Harry Kane'nin sakatlıkları sürüyor.
- Moussa Sissoko maç saati netleşecek, son antrenmanda takımla birlikte çalışan Eric Dier'in durumu da henüz netleşmedi.
- Teknik patron Mauricio Pochettino; "Yarı final coşkusundan sabahlara kadar uyumadık ama çok da fazla oraya takılı kalmadan odağımızı Premier Lig'e çevirmeliyiz. Savaşa hazır olmalıyız!" dedi.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- İki takım arasında oynanan son 5 maçın 4'ünü Manchester City kazandı. (MS1)
- Tottenham'ın ligdeki son 7 maçının 6'sında gol aralığı 2-3 olarak sonuçlandı. (2-3 GOL)
- Manchester City'nin ligdeki son 3 maçında ve iki takım arasında oynanan son 2 maçta Gök Mavililer soyunma odasına önde gitti. (İY1)
MİSLİ.COM ÜYELERİ MANCHESTER CITY'YE GÜVENİYOR!
Bu maça kuponlarında yer veren Misli.com üyelerinin %44'ü, iddaa oranı düşük de olsa 1,15'ten "Manchester City kazanır" tercihine güvenmiş...
Bu maç özelinde en çok tercih edilen ikinci seçenek ise 1,30'luk iddaa oranıyla "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor!
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