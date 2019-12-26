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GeriFutbol Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da...
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Futbol
26.12.2019 - 04:28, Son Güncelleme:

Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da...

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Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da...

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day'in açılış maçında Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Bu bir ilandır

TOTTENHAM - BRIGHTON

Tottenham'da Chelsea maçında kırmızı kart gören Heung-min Son cezalı.

Jose Mourinho'nun ekibi Portekizli çalıştırıcı göreve geldiğinden beri ilk kez bu kadar silik performans ortaya koydu ve 2-0 kaybedilen maçta sadece 1 isabetli şut atabildi.

Erik Lamela, Hugo Lloris ve Ben Davies'in sakatlıkları devam ediyor.

Jose Izquierdo dışında eksiği olmayan Brighton ise deplasmanda oynadığı son 8 lig maçından sadece 5 puan çıkartabildi.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Son 13 Boxing Day maçında Tottenham'ın yenilgisi yok! (10 galibiyet - 3 beraberlik)

- Bu sezon oynadığı 18 lig maçının sadece 2'sinde kalelerini gole kapatabildiler.

- Brighton'ın ise son 10 Boxing Day maçında galibiyeti bulunmuyor! (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor Brightona 2 gol atarlarsa iddaada...

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek Boxing Day'in açılış maçına ilgi yüksek!

Bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %64'ten fazlası Tottenham galibiyetine güveniyor. İkinci güvenilen tercih ise "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor...

Maçta en az 3 gol çıkar diyenlerin kuponlara bu tercihi ekleme yüzdesi %5.1!

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Jose Mourinho geçtiğimiz hafta sonu Chelsea’ye kaybedince bir iç saha maçında daha hata yapacak kredisi kalmadı. Dolayısıyla Heung-min Son’dan yoksun olan takımın yine de 3 puan için gerekli eforu göstereceği kanaatindeyim.

Konuk ekip Brighton umut verecek bir futbol oynamıyor.

Tottenham’ın zorlu iki deplasman sınavı öncesi 3 puanı kapıp zirveden daha fazla uzaklaşmayacağını düşünüyorum.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor Brightona 2 gol atarlarsa iddaada...

 

MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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