Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

TOTTENHAM - BRIGHTON

Tottenham'da Chelsea maçında kırmızı kart gören Heung-min Son cezalı.

Jose Mourinho'nun ekibi Portekizli çalıştırıcı göreve geldiğinden beri ilk kez bu kadar silik performans ortaya koydu ve 2-0 kaybedilen maçta sadece 1 isabetli şut atabildi.

Erik Lamela, Hugo Lloris ve Ben Davies'in sakatlıkları devam ediyor.

Jose Izquierdo dışında eksiği olmayan Brighton ise deplasmanda oynadığı son 8 lig maçından sadece 5 puan çıkartabildi.

CANLI BAHİS İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Son 13 Boxing Day maçında Tottenham'ın yenilgisi yok! (10 galibiyet - 3 beraberlik)

- Bu sezon oynadığı 18 lig maçının sadece 2'sinde kalelerini gole kapatabildiler.

- Brighton'ın ise son 10 Boxing Day maçında galibiyeti bulunmuyor! (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com’da Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle oynanabilecek Boxing Day'in açılış maçına ilgi yüksek!

Bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %64'ten fazlası Tottenham galibiyetine güveniyor. İkinci güvenilen tercih ise "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor...

Maçta en az 3 gol çıkar diyenlerin kuponlara bu tercihi ekleme yüzdesi %5.1!

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...

Jose Mourinho geçtiğimiz hafta sonu Chelsea’ye kaybedince bir iç saha maçında daha hata yapacak kredisi kalmadı. Dolayısıyla Heung-min Son’dan yoksun olan takımın yine de 3 puan için gerekli eforu göstereceği kanaatindeyim.

Konuk ekip Brighton umut verecek bir futbol oynamıyor.

Tottenham’ın zorlu iki deplasman sınavı öncesi 3 puanı kapıp zirveden daha fazla uzaklaşmayacağını düşünüyorum.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!