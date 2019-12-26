Tottenham, Chelsea yenilgisini unutturmak istiyor! Brighton'a 2 gol atarlarsa iddaa'da...
İngiltere Premier Lig'de Boxing Day'in açılış maçında Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Her zaman olduğu gibi Tek Maç olarak oynanacak maçta Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
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TOTTENHAM - BRIGHTON
Tottenham'da Chelsea maçında kırmızı kart gören Heung-min Son cezalı.
Jose Mourinho'nun ekibi Portekizli çalıştırıcı göreve geldiğinden beri ilk kez bu kadar silik performans ortaya koydu ve 2-0 kaybedilen maçta sadece 1 isabetli şut atabildi.
Erik Lamela, Hugo Lloris ve Ben Davies'in sakatlıkları devam ediyor.
Jose Izquierdo dışında eksiği olmayan Brighton ise deplasmanda oynadığı son 8 lig maçından sadece 5 puan çıkartabildi.
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- Son 13 Boxing Day maçında Tottenham'ın yenilgisi yok! (10 galibiyet - 3 beraberlik)
- Bu sezon oynadığı 18 lig maçının sadece 2'sinde kalelerini gole kapatabildiler.
- Brighton'ın ise son 10 Boxing Day maçında galibiyeti bulunmuyor! (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)
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Bu karşılaşmayı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %64'ten fazlası Tottenham galibiyetine güveniyor. İkinci güvenilen tercih ise "2.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor...
Maçta en az 3 gol çıkar diyenlerin kuponlara bu tercihi ekleme yüzdesi %5.1!
MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...
Jose Mourinho geçtiğimiz hafta sonu Chelsea’ye kaybedince bir iç saha maçında daha hata yapacak kredisi kalmadı. Dolayısıyla Heung-min Son’dan yoksun olan takımın yine de 3 puan için gerekli eforu göstereceği kanaatindeyim.
Konuk ekip Brighton umut verecek bir futbol oynamıyor.
Tottenham’ın zorlu iki deplasman sınavı öncesi 3 puanı kapıp zirveden daha fazla uzaklaşmayacağını düşünüyorum.
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