Tottenham Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. B Grubu maçında İngiltere'den Tottenham ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Bayern Münih, Tottenham'a konuk olacak. Bayern Münih ilk grup maçında Kızıl Yıldız'ı mağlup etmiş, Tottenham ise deplasmanda Olympiakos'la berabere kalmıştı. İşte, Tottenham Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı hakkında tüm ayrıntılar...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Whiter Hart Line'de oynanacak mücadelede hakem olarak Clement Turpin görev yapacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Ndombele, Eriksen, Son, Kane
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski
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