Tottenham Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin iki sürpriz takımı Tottenham ve Ajax, yarı final mücadelesinin ilk ayağında karşı karşıya gelecek. Kulüp tarihinde Ajax ile en son 1981/82 sezonunda karşılaşan Tottenham, çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılmıştı. Peki, bugünkü sonucu merak edilen Tottenham Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Tottenham Ajax maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final heyecanı futbolseverlerle buluşacak. Büyük takımları eleyerek yarı finale kadar yükselen iki takım, ilk kozunu White Hart Lane Stadyumu'nda paylaşacak. Peki, Tottenham Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
TOTTENHAM AJAX MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Yarı Final etabı ilk karşılaşmasında Tottenham, Ajax'ı konuk edecek. 30 Nisan Salı günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports MAX HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
Tottenham bugüne kadar Ajax ile oynadığı iki resmi maçı da kazandı (1981/82 Kupa Galipleri Kupası; deplasmanda 3-1 & evinde 3-0).
İngiliz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Ajax (3-1 vs Manchester City), deplasmandaki üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı (iki kere Arsenal & bir kere Manchester City).
Tottenham, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen 40'ıncı farklı takım olmak istiyor. Tarihinde bu turnuvada ilk kez finale çıkmayı başaran son ekip ise Chelsea (2008).
Tottenham, Benfica'ya elendiği sezondan (1961/62) bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükseldi.
Sırasıyla Real Madrid ve Juventus'u eleyen Ajax, turnuva tarihinde ilk maçı iç sahada oynayıp kazanamadığı eşleşmelerde turu geçmeyi başaran ilk takım oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez yarı finale yükselen takımlar arasında Ajax'tan (%75; 6/8) daha yüksek finale çıkma yüzdesine sahip üç takım var: Benfica (%87,5; 7/8), Milan (%83,3; 10/12) ve Liverpool (%80; 8/10). Ajax, 1996/97'de Juventus'a elendiğinden bu yana bu turnuvada ilk kez yarı final oynuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 iç saha maçının sekizini kazanan Tottenham (2M), son dört karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Tottenham ayrıca son üç maçta da kalesini gole kapattı.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasmanı kazanan Ajax, daha önceki 31 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (11B 17M).
Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında çıkardığı ilk 11'lerin yaş ortalaması en düşük ikinci, yarı finale kalan dört ekip arasında ise birinci takım konumunda (24 yıl 257 gün).
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Asyalı oyuncu olan Son Heung-min (12), bu sezon kaydettiği dört golü de eleme turlarında buldu.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax forması giyen Dusan Tadic'ten (9; 6 gol & 3 asist) daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Lionel Messi (13).
Tottenham, Manchester City karşısında mucizevi bir şekilde tur atlayan taraf olmuştu. İşte o karşılaşmadan kameralara yansıyanlar...
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