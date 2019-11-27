Tottenham 4-2 Olympiakos
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham sahasında Olympiakos ile karşılaşıyor. Maçta 2-0 geriye düşen ev sahibi maçı 4-2 kazandı. Mourinho yeni takımı ile ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken maça yine damgasını vurdu.
Konuk ekip 6. dakikada El-Arabi ve 19. dakikada Semedo'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Bu gollere cevap 45+1'de Dele Alli'den geldi. İlk yarı Olympiakos'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Tottenham'da Harry Kane skoru 2-2 yaptı. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, Olympiakos karşısında buldukları ikinci golden önce, topun oyuna hızlı girmesini sağlayan top toplayıcıya teşekkür etti.
Tottenham 73. dakikada Aurier attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi. Kane 77. dakikada durumu 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mourinho'nun öğrencileri sahadan 4-2 galip ayrıldı.
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