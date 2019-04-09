Tottenham 1-0 Manchester City
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Tottenham, evinde ağırladığı Manchester City'yi 1-0 mağlup etti.
İngiltere temsilcileri arasında yapılan maçta Tottenham, Manchester City'yi ağırladı.
Tottenham kalecisi Hugo Lloris, 14. dakikada Sergio Agüero'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole engel oldu.
Ev sahibi ekip Tottenham, 78. dakikada Son Heung-min'in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleden bu skorla galip ayrıldı.
Bu arada Tottenham'ın golcü futbolcusu Harry Kane, Fabian Delph ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi ve 58. dakikada yerini Lucas Moura'ya bıraktı.
Tottenham 11'i: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele Alli, Son, Harry Kane.
Manchester City 11'i: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Delph, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Silva, Mahrez, Sterling, Aguero.
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