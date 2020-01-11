Tottenham 0-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Liverpool, mücadelenin 37. dakikasında Roberto Firmino ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Salah oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Tottenham'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 61'e yükseldi. Tottenham ise 30 puanda kaldı.

Liverpool, 21 maç sonunda 20 galibiyet ve 1 beraberlikle 61 puana yükselerek İngiltere'nin en üst düzey liginde toplanan en yüksek puana ulaştı.

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