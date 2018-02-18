Tosic, Güneş'e raporu sundu ve...
Uzun süredir sakatlığı bulunan Tosic, Bayern Münih maçında oynayacak mı oynamayacak mı merak konusu olurken, Siyah-Beyazlılar'da bu konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
Bir süre önce sakatlanan Tosic için Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında oynayıp oynamayacağını uzun süre tartışıldı.
Ülkesi Hırvatistan’a giderek tedavi olan Tosic, dün teknik direktörü Şenol Güneş’le konuştu ve takımı yalnız bırakmak istemiyorum ama sakatlığımı da riske etmek istemiyorum. Görev verirsen oynarım, ama bu şartlarda oynamam çok zor diyerek doktor raporunu sundu.
Teknik direktörü Şenol Güneş ise bu oyuncunun sakatlığının bir an önce geçmesini beklediğini söyledi
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