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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerFutbol HaberleriTosic dosyası kapandı! Yıldız futbolcuya takipsizlik...
Futbol Tosic dosyası kapandı! Yıldız futbolcuya takipsizlik...
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Futbol
Damla GÜLER
01.03.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Tosic dosyası kapandı! Yıldız futbolcuya takipsizlik...

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Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic hakkında kırmızı kart gördüğü halde başkasına ait akreditasyon kartıyla saha kenarından maçı izlemesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Tosic ifadesinde, “Yolu karıştırınca yanlışlıkla tünele kadar geldim” dedi.

 

Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic 5 Şubat 2017’de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmesine rağmen başkasına ait akreditasyon kartını alıp kapüşon takarak saha kenarından maçı izlemeye devam etmişti.

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Tosic’in bu hareketi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmeyen Tosic hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kararın çıkarıldığı gün Dusco Tosic avukatıyla birlikte adliyeye gelerek ifade vermişti.

Tosic dosyası kapandı Yıldız futbolcuya takipsizlik...

“YOLU KARIŞTIRINCA YANLIŞLIKLA OLDU”
Tosic hakkında yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Savcılık, “Suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle Tosic hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek dosyada takipsizlik kararı verdi. İfadesinde başkasına ait akreditasyon kartını aldığını kabul eden Tosic’in, “Ancak saha kenarına yanlışlıkla geldim. Aslında yukarı lobiye çıkacaktım. Yolu karıştırınca yanlışlıkla tünele girdim” dediği öğrenildi. Tosic kimin akreditasyon kartını, nasıl aldığını ise ifadesinde söylemedi.

 

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