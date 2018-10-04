TOSFED Yıldızını Arıyor Projesi’nde final heyecanı
TOSFED tarafından düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen “TOSFED Yıldızını Arıyor” final elemeleri 28-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Final elemeleri sonunda belirlenen 10 erkek 2 kadın sürücü, hiçbir bedel ödemeden Fiat Egea yarış otomobilleriyle, farklı 4 yarışlık seride yarışma imkânı bulacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfetmek, hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen projeye 14’ü kadın olmak üzere 263 kişi başvurdu.
Temmuz ayında TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde yapılan elemeler büyük heyecana sahne olurken, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücü finallere katılmaya hak kazandı.
Final elemelerinde nefesler tutuldu
45 adayın katıldığı eğitim kampı ve final elemeleri 28-30 Eylül tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Adaylar, Fiat Motor Sporları Takım Pilotu Yiğit Timur ve co-pilot Kaan Özşenler ile Borusan Otomotiv Motorsport’tan İbrahim Okyay,Castrol Ford Team Türkiye’den Murat Bostancı’dan teorik ve pratik sürüş teknikleri eğitimi aldılar.
Eğitimlerin ardından Fiat Motor Sporları tarafından, Tofaş ARGE’de hazırlanan Fiat Egea yarış otomobilleriyle piste çıkarak zamana karşı mücadele eden finalistler arasından, en hızlı 12 isim belirlendi. Bu sonuçlara göre; Yiğit Yıldız, Şehabeddin Perçin, Taha Küçükkut, Miraçhan Uzgören, Kerem Deveci, Doğa Tosun, Muzaffer Tayyip Odabaş, Uraz İşçen, Efe Ovacık, Kaan Sarpkaya, Buse Arslan ve Beyza Ezicioğlu TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 projesinde yarışmaya hak kazanan isimler oldular...
İlk Yarışta Büyük Çekişme Yaşandı
Final elemeleri sonunda belirlenen 12 kişi 30 Eylül Pazar günü de ilk yarışları için Körfez Pisti’ne çıktılar ve ilk yarış sonunda Taha Küçükkut birinci Şehabeddin Perçin ikinci ve Uraz İşçen de üçüncü olarak ilk puanlarını kazandılar.
Yıldız adayları, hiçbir bedel ödemeden tüm ekipmanları TOSFED tarafından karşılanarak Fiat Egea otomobillerle 3 yarış daha yapacaklar ve bu 4 yarış sonunda en yüksek puana ulaşan TOSFED’in yeni yıldızı olarak yeni bir kariyere adım atacak.
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç “Hedefimiz yeni pilotlar yetiştirmek”
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Fiat Motor Sporları olarak; Türkiye’de motor sporlarını geliştirmeye odaklandık. Türkiye Motor Sporları tarihindeki ilk yetenek keşfetme projesi olan ve 18-25 yaş arası genç sürücüleri hedefleyen Tosfed Yıldızını Arıyor’a da desteğimizi bu paralelde memnuniyetle sürdürüyoruz. Yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem veriyoruz. TOSFED ile yakın ilişkide olmaktan, beraber yetenekleri arayıp, geleceğe hazırlamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Egea’lar Petlas Lastikleriyle Yarıştı
Ülkemizin yanı sıra dünya çapında 100’ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir Türk markası olarak büyümeye devam ettiklerini ifade eden Petlas Motorsport Yöneticisi Doğaç Çağıl; “Türkiye’nin yerli sermaye gücü olarak, Ar-Ge gücümüzle ve Petlas Motorsport departmanımızla, yarış lastiği geliştirme programımıza start verdik. Ülkemiz ve dünya yarış ekiplerine lastik üretmeyi hedefliyoruz. Bu paralelde, TOSFED iş birliğimiz kapsamında başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projesini çok önemsiyoruz. Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sporcunun, Türkiye’nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması. Bu hayali gerçek kılacak güce ve yeteneğe, hem sportif, hem de endüstriyel açıdan sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz” dedi.
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