TOSFED yeni yıldızını arıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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06.04.2018 - 13:57, Son Güncelleme:

TOSFED yeni yıldızını arıyor

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TOSFED yeni yıldızını arıyor

Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan “TOSFED Yıldızını Arıyor” 2018 yılında ikinci kez düzenleniyor.

25 yaş altı kendine güvenen genç sürücülere büyük bir imkan tanıyan projenin başvuruları 30 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED) ve FIAT Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfetmek hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışma ile 40 erkek ve 5 kadın sürücü final elemelerine katılmaya hak kazanacak.

Yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkânı

Proje kapsamında eğitimler ve final elemeleri sonunda belirlenecek 10 erkek 2 kadın sürücü özel olarak hazırlanmış Fiat Egea yarış otomobilleri ile hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacak. Projeye başvuracak adayların 25 yaşından küçük, ehliyet sahibi, en az ortaokul mezunu olması ve herhangi bir sağlık sorunun olmaması gerekiyor. Ayrıca adayların adli sicil kaydı bulunmaması da aranan kriterler arasında.

Yeteneğine ve kendine inanan tüm gençlerin katılımına açık ve katılım sayısı 1000 kişi ile sınırlandırılan projeye 30 Nisan 2018 Pazartesi gününe kadar www.tosfedyildiziniariyor.com adresinden başvurulabiliyor.

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