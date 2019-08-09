Torunoğulları'nın mutluluğu
Hollanda Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Aykut Torunoğulları ve eşi Sema Torunoğulları'nın kızı İnci Torunoğulları önceki gün Yavuz Karalar ile Swiss Otel'de yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi.
EdelStaal Internatıonal Group Yönetim Kurul Başkanı Turizmci Turgut Torunoğulları, Ercan Torunoğulları, Caner Torunoğulları, Beşiktaş eski yöneticisi Erdal Torunoğulları, yöneticileri ile birlikte efsane futbolcu İbrahim Toraman, sanatçılar Sevcan Orhan,,Onur Akın,Ender Balkır,,Hüseyin Ay, Taylan Özgür Ölmez, Seyfi Yerlikaya, Aydın Aydın ve Ayla Yılmaz katıldılar.
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