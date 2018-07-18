Torpedo Kutaisi bir sürpriz daha yapar mı? iddaa'da en popüler...
Gürcistan temsilcisi Torpedo Kutaisi, elemeleri geçip Avrupa kupalarında birçok kez grup aşamasına kadar yükselmiş olan FC Sheriff'i ilk maçta yenip sürpriz yapmıştı. Rövanş öncesi son gelişmelere göz atalım...
FC Sheriff
- Geçtiğimiz sezon Karabağ engeline takılıp Avrupa Ligi'ne giden ve grup aşamasında mücadele eden Moldova temsilcisi, ilk maçta 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 kaybetti ama hala turun favorisi.
- 14 haftası geride kalan Moldova Ligi'nde, en yakın takipçileri Milsami'nin 3 puan önünde zirvede yer alıyorlar.
- 14 maçın 9'unda kalelerini gole kapatmayı, iç sahada oynadıkları 7 maçta ise rakip filelere toplam 23 gol atmayı başardılar.
Torpedo Kutaisi
- Geçen sezonun şampiyonu Torpedo Kutaisi, bu yılın ilk yarısını (18 maç) liderin 16 puan gerisinde, 5'nci sırada kapattı.
- Ligin alt sıralarındaki Kolkheti-1913 Poti ve Sioni Bolnisi karşısında alınan galibiyetlerin rüzgarıyla, ilk maçta da FC Sheriff'i 1-0 geriden gelip 2-1 yenmeyi başardılar.
- 2012'den beri, bu sezon hariç 3 kere Avrupa arenasında boy gösterdiler, hiçbirinde tur atlamayı başaramadılar, 3 deplasman maçında kalelerinde 9 gol gördüler.
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