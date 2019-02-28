Toronto’dan Quaresma’ya ret
Ricardo Quaresma, Pepe'nin gidişi sonrası ayrılmak istediğini Beşiktaş yönetimine bildirmiş ancak menajerinin başka kulüplerle yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlanınca takımda kalmıştı.
Portekizli yıldız için son olarak Toronto devreye girerken ESPN, Ricardo Quaresma'nın yıllık net 3 milyon dolar isteğini yazdı. Vergiler dahil olmak üzere Quaresma'nın istediği toplam maaşın 4.8 milyon doları bulması nedeniyle MLS ekibi bu transferden vazgeçti.
35 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.
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