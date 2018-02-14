Toronto seriye devam ediyor!
Dün gece oynanan maçta Toronto Raptors evinde Miami Heat’i ağırladı. Serisini sürdürmek için maça çıkan Toronto Raptors maçı 115-112 kazanmayı başardı.
Ev sahibi Toronto’da herkes iyi performans gösterse de öne çıkan isim yükselen yıldız DeMar Derozan oldu.Derozan 27 sayı , 2 ribaund , 4 asist ile mücadele etti.Ayrıca Lowry 22 sayı , 4 ribaund , 8 asist , Ibaka 14 sayı , 10 ribaund ve VanVleet 10 sayı , 5 ribaund , 6 asistle oynadı.
Miami heat’de ise Goran Dragic 28 sayı , 2 ribaund , 4 asist ile galibiyeti zorladı ama başaramadı.James Johnson 16 sayı,7 ribaund , Ellington 15 sayı , 7 ribaund , 1 asist ve eski takımına geri dönen Miami efsanesi Dwayne Wade 10 sayı , 11 ribaund , 6 asist ile double-double ile mücadele etti.
Toronto önümüzdeki maç Chicago’ya konuk olurken , Miami, Philadelphia deplasmanına gidecek. (NBAgünlükleri)
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