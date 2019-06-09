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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
09.06.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

Toronto şampiyonluk için parkede! iddaa'da TEK MAÇ...

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Toronto şampiyonluk için parkede! iddaa'da TEK MAÇ...

Scotiabank Arena'da serinin ikinci maçını kaybedip saha avantajını yitiren Toronto Raptors, Oracle Arena'da üst üste iki kere kazanıp Toronto'ya gururlu döndü. Kazanırlarsa, tarihlerinde ilk kez şampiyon olacaklar! İşte detaylar...

TORONTO - GOLDEN STATE

- Kevin Durant'in yokluğu, Oracle Arena'daki iki maçta da yoğun şekilde hissedildi ve son şampiyon, üst üste iki kere kaybedip seride var olma maçını Toronto'da oynamak zorunda kalacak...

- Sezonu kapattığı söylenen Kevon Looney döndü, "Acılar içindeyim ama iyiyim" diyen Klay Thompson da geri döndü fakat "Tamam mı, devam mı?" maçında Durant belirsizliği sürüyor!

- Pazar sabahı takımla çalıştı, ardından gençlerle de çalıştı, Steve Kerr de iyiyi gittiğini söyledi ama kesin olarak oynayacak lafı hiç ağzından çıkmadı.

- Toronto cephesinde ise her şey tıkırında... Danny Green kötü şut attı, Marc Gasol etkisizdi ama Kawhi Leonard bir kez daha şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koydu!

- Warriors'ın her hamlesine neredeyse tek başına karşılık verdi ve seriyi 3-1'e getiren adam oldu...

Toronto şampiyonluk için parkede iddaada TEK MAÇ...

MİSLİ.COM ÜYELERİ TORONTO'YA GÜVENİYOR!

Hem handikaplı, hem de handikapsız olarak iddaa bülteninde yer alan maça Misli.com'dan bahis yapan üyeler, ev sahibi Toronto'nun kazanıp şampiyonluğa ulaşmasını bekliyor.

986 kodlu handikapsız oyunu tercih edenlerin %63'ü 1,55'lik iddaa oranıyla Toronto Raptors'ın galibiyetini kuponlarına eklemiş durumda...

980 kodlu handikaplı oyunda ise önce 211.5 açılan, ardından 213.5'a yükselen ÜST tercihine güvenildiğini görmekteyiz...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

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