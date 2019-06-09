Toronto şampiyonluk için parkede! iddaa'da TEK MAÇ...
Scotiabank Arena'da serinin ikinci maçını kaybedip saha avantajını yitiren Toronto Raptors, Oracle Arena'da üst üste iki kere kazanıp Toronto'ya gururlu döndü. Kazanırlarsa, tarihlerinde ilk kez şampiyon olacaklar! İşte detaylar...
- Kevin Durant'in yokluğu, Oracle Arena'daki iki maçta da yoğun şekilde hissedildi ve son şampiyon, üst üste iki kere kaybedip seride var olma maçını Toronto'da oynamak zorunda kalacak...
- Sezonu kapattığı söylenen Kevon Looney döndü, "Acılar içindeyim ama iyiyim" diyen Klay Thompson da geri döndü fakat "Tamam mı, devam mı?" maçında Durant belirsizliği sürüyor!
- Pazar sabahı takımla çalıştı, ardından gençlerle de çalıştı, Steve Kerr de iyiyi gittiğini söyledi ama kesin olarak oynayacak lafı hiç ağzından çıkmadı.
- Toronto cephesinde ise her şey tıkırında... Danny Green kötü şut attı, Marc Gasol etkisizdi ama Kawhi Leonard bir kez daha şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koydu!
- Warriors'ın her hamlesine neredeyse tek başına karşılık verdi ve seriyi 3-1'e getiren adam oldu...
MİSLİ.COM ÜYELERİ TORONTO'YA GÜVENİYOR!
Hem handikaplı, hem de handikapsız olarak iddaa bülteninde yer alan maça Misli.com'dan bahis yapan üyeler, ev sahibi Toronto'nun kazanıp şampiyonluğa ulaşmasını bekliyor.
986 kodlu handikapsız oyunu tercih edenlerin %63'ü 1,55'lik iddaa oranıyla Toronto Raptors'ın galibiyetini kuponlarına eklemiş durumda...
980 kodlu handikaplı oyunda ise önce 211.5 açılan, ardından 213.5'a yükselen ÜST tercihine güvenildiğini görmekteyiz...
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