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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: İHA / Foto: AP
08.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Toronto Raptors, konferans finaline bir adım daha yaklaştı!

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Toronto Raptors, konferans finaline bir adım daha yaklaştı!

NBA'de Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, sahasında Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.

NBA'de play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti.

Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek 3-2 öne geçti.

Toronto'da Pascal Siakam 25 sayı, 8 ribaunt ve Kawhi Leonard 21 sayı, 13 ribauntluk performans sergileyerek galibiyetin mimarlarından oldu.

Philadelphia'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz oynamazken, Jimmy Butler 22 sayı, 5 ribaunt ve Tobias Harris 15 sayı, 6 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.

Denver avantajı kaptı

Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında ise Denver Nuggets, Pepsi Center'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 124-98 mağlup ederek seriyi 3-2 yaptı ve avantajını eline aldı.

Denver'da Nikola Jokic 25 sayı, 19 ribaunt ve Paul Milsap 24 sayı, 8 ribaunt ile galibiyetin mimarlarından olurken, Portland'da ise Damian Lillard'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Rodney Hood'un 14 sayı, 4 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

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Toronto Raptors, konferans finaline bir adım daha yaklaştı

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