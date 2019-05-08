Toronto Raptors, konferans finaline bir adım daha yaklaştı!
NBA'de Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, sahasında Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.
NBA'de play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti.
Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek 3-2 öne geçti.
Toronto'da Pascal Siakam 25 sayı, 8 ribaunt ve Kawhi Leonard 21 sayı, 13 ribauntluk performans sergileyerek galibiyetin mimarlarından oldu.
Philadelphia'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz oynamazken, Jimmy Butler 22 sayı, 5 ribaunt ve Tobias Harris 15 sayı, 6 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.
Denver avantajı kaptı
Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında ise Denver Nuggets, Pepsi Center'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 124-98 mağlup ederek seriyi 3-2 yaptı ve avantajını eline aldı.
Denver'da Nikola Jokic 25 sayı, 19 ribaunt ve Paul Milsap 24 sayı, 8 ribaunt ile galibiyetin mimarlarından olurken, Portland'da ise Damian Lillard'ın 22 sayı, 6 ribaunt ve Rodney Hood'un 14 sayı, 4 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle