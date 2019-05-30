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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.05.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Toronto Raptors Golden State Warriors NBA finali hangi kanalda saat kaçta?

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Toronto Raptors Golden State Warriors NBA finali hangi kanalda saat kaçta?

Doğu ve Batı Konferanslarının galipleri, Toronto Raptors ve Golden State Warriors NBA Finali ile kozlarını paylaşacak. Seride 7 maç oynayacak olan iki ekip, 4-0'lık seriye ulaşmaları halinde 8 Haziran tarihinde şampiyonun adını belirleyebilecek. Peki, tüm dünyanın yakından takip edeceği Toronto Raptors Golden State Warriors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Toronto Raptors Golden State Warriors NBA finali, bu yıl da heyecan dolu anları sporseverlerle buluşturacak. Geçtiğimiz yıl da NBA finalinde yer alan ve 4-0 ile şampiyonluğu göğüsleyen Golden State Warriors, iki yıldır elde ettiği başarıyı üç yıla çıkararak seri yapmak istiyor. Peki, Toronto Raptors Golden State Warriors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler

TORONTO RAPTORS GOLDEN STATE WARRİORS NBA FİNALİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Toronto Raptors ve Golden State Warriors arasında oynanacak olan NBA Final maçı, TSİ 30 Mayıs'ı 31 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece 04.00'da S Sport ekranlarında olacak.

Yıldızlar sahnede

Seride Toronto Raptors'ın en büyük kozu hiç kuşkusuz Kawhi Leonard olacak. Yıldızlar topluluğu Golden State Warriors ise Curry ve Durant önderliğinde sezonu şampiyon tamamlamak için uğraş verecek.

İşte finalin takvimi

1. Maç | 31 Mayıs Cuma, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
2. Maç | 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors
3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors

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