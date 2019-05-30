Toronto Raptors Golden State Warriors NBA finali hangi kanalda saat kaçta?
Doğu ve Batı Konferanslarının galipleri, Toronto Raptors ve Golden State Warriors NBA Finali ile kozlarını paylaşacak. Seride 7 maç oynayacak olan iki ekip, 4-0'lık seriye ulaşmaları halinde 8 Haziran tarihinde şampiyonun adını belirleyebilecek. Peki, tüm dünyanın yakından takip edeceği Toronto Raptors Golden State Warriors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Toronto Raptors Golden State Warriors NBA finali, bu yıl da heyecan dolu anları sporseverlerle buluşturacak. Geçtiğimiz yıl da NBA finalinde yer alan ve 4-0 ile şampiyonluğu göğüsleyen Golden State Warriors, iki yıldır elde ettiği başarıyı üç yıla çıkararak seri yapmak istiyor. Peki, Toronto Raptors Golden State Warriors basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, detaylı bilgiler
TORONTO RAPTORS GOLDEN STATE WARRİORS NBA FİNALİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Toronto Raptors ve Golden State Warriors arasında oynanacak olan NBA Final maçı, TSİ 30 Mayıs'ı 31 Mayıs Cuma gününe bağlayan gece 04.00'da S Sport ekranlarında olacak.
Yıldızlar sahnede
Seride Toronto Raptors'ın en büyük kozu hiç kuşkusuz Kawhi Leonard olacak. Yıldızlar topluluğu Golden State Warriors ise Curry ve Durant önderliğinde sezonu şampiyon tamamlamak için uğraş verecek.
İşte finalin takvimi
1. Maç | 31 Mayıs Cuma, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
2. Maç | 3 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors -Toronto Raptors
3. Maç | 6 Haziran Perşembe, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
4. Maç | 8 Haziran Cumartesi, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
5. Maç | 11 Haziran Salı, (04:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
6. Maç | 14 Haziran Cuma, (04:00) Toronto Raptors – Golden State Warriors
7. Maç | 17 Haziran Pazartesi, (03:00) Golden State Warriors – Toronto Raptors
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