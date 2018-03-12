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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Basketbol HaberleriToronto Raptors durmuyor! Son 16 maç 15 galibiyet...
Basketbol Toronto Raptors durmuyor! Son 16 maç 15 galibiyet...
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Basketbol
aa-spor
12.03.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Toronto Raptors durmuyor! Son 16 maç 15 galibiyet...

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Toronto Raptors durmuyor! Son 16 maç 15 galibiyet...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 132-106 yenen Toronto Raptors, üst üste 8. galibiyetini aldı. NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Toronto Raptors, deplasmanda New York Knicks'i 132-106 mağlup etti. Raptors böylece son 16 karşılaşmasında 15. kez kazandı.

Raptors'ta Jonas Valanciunas 17 sayı, 9 ribaunt, Kyle Lowry 16 sayı, 7 asist ve Serge Ibaka 14 sayı, 7 ribauntla oynadı. 25 sayı kaydeden Tim Hardaway, 18 sayı atan Luke Kornet ve 10 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan Michael Beasley, Knicks'i ayakta tutmaya çalıştı.

Ersan'dan "double double"
Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının deplasmanda Brooklyn Nets'i 120-97 yendiği maçta 11 sayı, 13 ribaunt ve 3 top çalmayla "double double" yaptı. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta 21 sayı, 8 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Robert Covington, bir adım öne çıktı.

Nets oyuncusu D'Angelo Russell, 26 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

Los Angeles'ta Randle'ın gecesi
Los Angeles Lakers, Julius Randle'ın yıldızlaştığı mücadelede, konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 127-113 yendi. 36 sayıyla kariyer rekoru kıran Randle ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. Isaiah Thomas 20 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Brook Lopez 22 sayı, 8 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope ise 20 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers cephesinde LeBron James 24 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, Larry Nance Jr 16 sayı, 8 ribaunt ve Ante Zizic 15 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
New York Knicks-Toronto Raptors: 106-132
Atlanta Hawks-Chicago Bulls: 122-129
Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 109-103
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 99-116
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 130-104
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 82-105
Boston Celtics-Indiana Pacers: 97-99
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 97-120
Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers: 127-113

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