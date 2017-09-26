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Toro Rosso'dan Pierre Gasly sürprizi

Formula 1 takımlarından Toro Rosso, sezonun 15. yarışı Malezya Grand Prix'sinde Rus pilotu Daniil Kvyat'ın yerine Red Bull'un genç test pilotu Fransız Pierre Gasly'ye şans verecek. 

Hürriyet Haber
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Toro Rosso Takım Direktörü Franz Tost, bu hafta Malezya'da yapılacak yarışta, İspanyol Carlos Sainz'ın takım arkadaşının Red Bull'un test pilotu Fransız Gasly olacağını açıkladı.

Kyvat'ın bu sezonki performansını yetersiz bulduklarını belirten Tost, "Torro Rosso'nun bağlı olduğu Red Bull takımı, Formula 1 gelişim programı kapsamında birçok yetenekli genç pilot yetiştiriyor. Biz de önümüzdeki yarışta Pierre'e şans vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Formula 1'de bu sezon 14 yarış sonunda Torro Rosso pilotlarından Sainz'ın 48, Kyvat'ın ise sadece 4 puanı bulunuyor. Genç yetenek Gasly, 2016'da GP2 Serisi'nde şampiyonluğa ulaşarak dikkati çekmişti. 

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