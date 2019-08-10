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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.08.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı

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Topuz saçı yüzünden altın madalyayı kaçırdı

Samsunlu özel sporcu Fatma Damla Altın, 2019 IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nın uzun atlama finalinde topuz yaptığı saçının yere değmesi yüzünden altın madalyayı kaçırmanın üzüntüsü içinde. 

İsviçre'nin Nottwil kentinde Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın'ın T20 kategorisi uzun atlamada 5.17'lik atlayışı, saçının yere değmesi nedeniyle 5.02 ölçüldü. 

Bu dereceyle rakibinin 5,05 metre atlayışının gerisinde kalıp, dünya şampiyonluğunu kaçıran Altın, elde ettiği gümüş madalyayla hem sevinç hem de üzüntüyü bir arada yaşadı. 

- Altın: "Saçım topuz olduğu için yerde iz yaptı" 

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada son hakkını kullanırken saçının azizliğine uğradığını söyledi. 

Dünya şampiyonluğunu kaçırmanın üzüntüsünü yaşadığını aktaran Altın, "Normalde 5,17 metre atladım ama hakemlerin saçımın yere değdiği yeri ölçmesi nedeniyle 5.02'lik derece ile altın madalyayı kaçırdım. Saçım topuz olduğu için yerde iz yaptı. Hakemlerin, kumun üzerinde en gerideki bıraktığım izi, yani saçımın yere değdiği noktayı ölçmesi, beni altın madalyadan etti. Bundan sonraki şampiyonalarda daha dikkatli olup, altın madalya ile Türkiye'ye döneceğim." 
Antrenör Aytunç Göz ise sporcusunun şampiyonada 5'inci hakkını kullanırken çok heyecanlı olduğuna işaret ederek, "Sporcumuz daha önceki atlayışlarında hiç 5 metrenin üzerine çıkmamıştı. Beşinci hakkını atlarken saçını topuz biçiminde toplamıştı. Maalesef ölçümler en son bıraktığı iz üzerinden yapıldığı için, saçının yere değdiği yer baz alındı. Yani saçlarının azizliği nedeniyle 3 santimetre farkla dünya şampiyonluğunu kaybetti. Normal atlayışı 5.17'ydi. Saçlarını bir sonraki şampiyonada kazıtması üzerinde espri yapıyoruz." ifadelerini kullandı. 

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için belirlenen 4,30 metrelik A barajını da geçen Altın'ın, olimpiyatlarda yer alıp alamayacağının, ülkelerin kota dağılımı sonrasında netleşeceği bildirildi. 

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