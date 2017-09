Toprak Razgatlıoğlu sözleşme imzalıyor

Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Avrupa'da başarılı olabilmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.



Gelecek sezon farklı bir kategoriye geçeceğini anlatan Toprak, "Superbike Dünya Şampiyonası için görüşüldü, anlaşıldı. Resmi anlaşma Portekiz yarışında olacak." dedi.



Kawasaki Pucetti takımıyla iyi bir anlaşma imzalayacaklarını vurgulayan Toprak, şöyle konuştu:



"Dünya Şampiyonası için mutluyum ve istediğim bir yere gidiyorum. Ne kadar zorlu olduğunu da biliyorum. Superbike dünya şampiyonu olmak istiyorum, daha sonra tabii ki MotoGP'yi düşünebilirim. Şu anki tek hedefim Superbike dünya şampiyonu olmak. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde bitirebilmek için elimden geleni yapıyorum."



Superbike Dünya Şampiyonası'nda Kawasaki Pucetti ile anlaşma için görüşmeleri milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yürüttüğünü belirten Toprak Razgatlıoğlu, şöyle devam etti:



"Şu an her şey hazır. Önümüzde Portekiz yarışı var ve hazırlıklarımızı yaptık. Şampiyonada üç yarış kaldı. İkinci sıradayım, normalde birinciyle aramda bir puan fark vardı ama düştüğümden dolayı 26'ya çıktı. Şampiyonluk zor gözüküyor ama Allah'tan ümit kesilmez. Biz her zamanki gibi elimizden geleni yapacağız. Kalan üç yarışı da birinci bitirmek için uğraşacağım. İnşallah sezon şampiyonlukla biter. Anlaşma yapıldı diye rahatlama yok. Ben elimden geldiği kadar Avrupa şampiyonu olmak için bütün gücümü ortaya koyacağım."

Antrenmanlarını Kenan Sofuoğlu ile yapan Toprak, dünya şampiyonuyla çalışmanın zorluklarını anlattı. Yurt dışında hiç kimsenin dünya şampiyonuyla antrenman yapamadığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:



"Hep Kenan ağabeyle beraberim ve onunla antrenmanlara çıkıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Rakiple kapışmayı öğreniyorsun. Sonuçta dünya şampiyonuyla çalışıyorsun. 10 tur atıp yavaşlama gibi bir şansın yok. Piste çıktık mı rahatlıkla 30-40 tur atıyoruz. Hiçbir şekilde yavaşlamıyoruz. Güzel kapışmalı geçiyor. Her antrenmanda çok şey öğreniyorum. Dünya Şampiyonası için inanıyorum ki daha çok çalışacağız. Dünya Şampiyonası'nda pistteki turlarımız fazla oluyor ve daha da zorlaşıyor her şey. Gelecek yıl daha da zorlaşacak. Kenan Sofuoğlu ile antrenman yapmamız yarışlara da olumlu yansıyor."



"Toprak, Superbike dünya şampiyonu olacak"

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ise en son Almanya yarışında çok önemli bir gelişmeye imza attıklarını anlattı.

Yetiştirdiği sporcu Toprak'ı Dünya Şampiyonası'na almak için çok mücadele verdiğini aktaran Sofuoğlu, şunları aktardı:



"Bunun imzasını da Almanya'da attık. 2018 yılında inşallah ben Dünya Supersport Şampiyonası'nda, Toprak da Superbike Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen yarışacağız. İnanıyorum ki amacımıza da ulaşacağız. Toprak'ı yıllar önce yetiştirmeye başladığımızda onunla alakalı hayalim Superbike Dünya Şampiyonası'na bir pilot yetiştirmekti. Toprak ilk adımı atıyor inşallah. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl ilk sezonu olacak. Üç yıllık bir anlaşma sağladık onun için ve bu anlaşmayla beraber gelecekte artık dünyanın en büyük kategorilerinde, farklı farklı kategorilerde Türkiye'yi temsil eden sporcular olacak. Bizim için önemli bir gelişmeydi. Portekiz'de de bunu artık resmiyete dökeceğiz. Ön anlaşmalar imzalandı."



Avrupa Şampiyonası'ndan Superbike Dünya Şampiyonası'na çıkmanın zor ve maliyetli olduğunu vurgulayan Kenan Sofuoğlu, "Bütün sorunları çözmüş durumdayız. İnanıyorum ki Toprak da vermiş olduğumuz bu emeğin karşılığını bizlere ve Türkiye'ye verecektir." ifadelerini kullandı.



Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ile sürekli Sakarya ve yurt dışında beraber antrenman yaptıklarını dile getirdi.



Portekiz yarışı için de birlikte çalıştıklarını belirten Sofuoğlu, "Toprak benim yetenek olarak inandığım bir sporcu. Geleceğin dünya şampiyonluğunu hak eden bir sporcu olduğunu her zaman söylüyorum ve yaptığımız anlaşmalarda da dile getiriyorum. Toprak inşallah geleceğin Superbike şampiyonu olacak." diye konuştu.