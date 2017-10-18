Şampiyonada üçüncü sırada bulunan Toprak, sezonun son yarışı olan İspanya'da birinci gelmesi ve bir rakibinin üçüncü diğerinin ise beşinci olması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Fransa ayağında sakatlık yaşadığını, omzunun çıktığını ve bu yüzden yarışamadığını söyledi.

"YİNE DE BİR ŞANSIMIZ VAR"

İspanya yarışına hazır olduğunu belirten Toprak, "Şampiyonluk için son bir şansım var. Yarışta elimden geleni yapacağım, benim birinci olmam yetmiyor, iki rakibimden birinin 3, diğerinin 5. olması lazım. Artık nasipse şampiyon olacağız. Elimden geleni yapıyorum ve yarışa hazırlanıyorum." diye konuştu.



Toprak, sezona dördüncülükle başladığını, sonradan durumunun güzelleştiğini ve şampiyonada birinciliğe yükseldiğini aktararak, "Sonra tekrardan ikinci sıraya geriledim. Yaşadığım sakatlık olmasaydı İspanya'ya çok rahat gidecektim ama nasip değilmiş. Tabii yine de bir şansımız var. Şu anda yarışı bekliyorum. Hazırım." ifadelerini kullandı.



Toprak, Kenan Sofuoğlu ve kendisinin Fransa'da bir anda sakatlık yaşayıp yarışamadığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kenan ağabey sezonun ilk 3 yarışına giremedi sakatlıktan dolayı, ondan sonrada çok iyi derceler yapıp birinci sıraya yükseldi. Ben hiçbir sakatlık yaşamadım sadece iki kere kaza geçirdim. O iki kaza sonucu şampiyona şu an riske girdi. Kenan ağabeyin sakatlığı şu an bayağı bir ciddi. İnşallah onun açısından güzel olur."

"KENAN AĞABEYİ TANIYORUM, YERİNDE DURAMAZ"

Kenan Sofuoğlu'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı üzgün olduğunu anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "O İspanya'ya gelemeyecek. Artık Katar için bir umut olursa elinden geleni yapıp Katar'a gideceğine inanıyorum çünkü Kenan ağabeyi tanıyorum, yerinde duramaz. Benim büyük bir sakatlığım yok. Tek bir şansım var, elimden geleni yapacağım İspanya'da." şeklinde konuştu.



Kenan Sofuoğlu ile çalışmanın herkese nasip olmayacağını dile getiren Toprak, "O bir dünya şampiyonu. Yurt dışında dünya şampiyonuyla antrenman yapanı göremiyorum. Bu durum herkese nasip olmaz. Zaten hep beraberiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli motosikletçi Toprak, Kenan Sofuoğlu'nun genç sporcular için çaba sarf ettiğini ancak bazı kesimlerin bunları göremediğini de sözlerine ekledi.