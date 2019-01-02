Toplumsal cinsiyet eşitliği için Artı 90!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriToplumsal cinsiyet eşitliği için Artı 90!
GeriFutbol Toplumsal cinsiyet eşitliği için Artı 90!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
02.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Toplumsal cinsiyet eşitliği için Artı 90!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toplumsal cinsiyet eşitliği için Artı 90!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal ilçelerinde yaşayan gençleri "Artı 90" projesiyle geleceğe hazırlıyor.

Proje kapsamında İzmir'e gelen Kiraz ve Ödemiş'in futbolcu kızları, düzenlenen eğitim programı sayesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kavramı ile tanıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel ve sosyal olanakları kısıtlı bölgelerdeki amatör spor kulüplerinde ve okullarda spor yapan ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal haklara erişimini hedefleyen "Artı 90" projesini hayata geçirdi. Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Ödemiş Zübeyde Hanım Anadolu Meslek Lisesi kız futbol takımı oyuncuları, bu önemli projeyle birlikte yaşamlarına yön verecek bir dizi etkinliğe dahil oldu. 

Program kapsamında 4 kez İzmir'e gelen öğrenciler, hem yeşil sahada mücadele ettiler hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı program sayesinde kendilerini geliştirme ve İzmir'i gezme fırsatı buldular. Uzman sosyolog ve psikologlar tarafından hazırlanan eğitim programı ile "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi alan öğrenciler, diğer günler ise sınav kaygısı, hedef, motivasyon konularında iletişim uzmanlarından destek aldılar. "Müzede Geziyorum" projesi ile Atatürk Müzesi ve Bilim Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda da buz pateni ile tanıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Artı 90 projesini, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 21 Ocak 2015'te kabul edilen "dezavantajlı bölgelerdeki gençlerin sosyal faaliyetlere katılımına" ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda hayata geçirdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 405Villarreal - Real Madrid
    3
    MS2
    1,65
    11561kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başakşehir'de hedef şampiyonluk!

Beşiktaş'ta hazırlıklar yarın başlıyor!

Chelsea, zirveden kopmamak için kazanmak zorunda! iddaa'da banko...

Benfica'da Salvio'nun sözleşmesi uzatıldı