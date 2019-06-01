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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Topal’ın transfer planı yok

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Topal’ın transfer planı yok

Ligin son haftasındaki Antalyaspor maçında taraftarlarla gerginlik yaşayan, ismi Başakşehir’le anılan Mehmet Topal’ın menajeri Altıparmak, söylentilere son noktayı koydu: Sözleşmemiz var, herhangi bir transfer planımız yok.

Fenerbahçe’de Süper Lig’in son haftasında Kadıköy’de oynanan Antalyaspor maçının 68. dakikasında Miha Zajc’ın yerine oyuna giren Mehmet Topal, takım arkadaşı İsmail’e yapılan protestoları önlemeye çalışınca tribünlerin hedefi olmuştu.

Tepkilerin odağına yerleştirilen emektar futbolcu, yaşadığı durum karşısında kenara değişiklik işareti yapmış ancak teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet’le devam etmişti.

AÇIKLAMA YAPTI AMA...

Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde iddialar gündeme getirilen Mehmet Topal, bir açıklama yayınlayarak bu tarz bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Ancak transfer kulislerinde tecrübeli oyuncunun adı başta Medipol Başakşehir olmak üzere birkaç kulüple ilişkilendirilmeye devam etti.

’1 YILLIK SÖZLEŞME VAR’

Tüm bu yaşananlar sonrası yıldız oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, mevcut durumu aktarıp konuya son noktayı koydu.

Altıparmak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Mehmet Topal’ın 1 sene daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer planımız yok” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Mehmet, 2018-2019 sezonunda 36 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik katkı vermeyi başardı. 

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