Topal ve Josef'i, dışarıda bile yan yana getirmeyeceksin!

- İlk devredeki Fenerbahçe’nin kötü oyunun sebebi neydi?

- Mariano, Maicon, Belhanda, N’diaye, Fernando, Gomis…İki maçta 7 gol atan Galatasaray’ın ilk 11’de oynayan yeni oyuncuları…Fenerbahçe ise uyumlu olsun diye geçen yıl tarihin en kötü takımlarından biri olan başarısız kadrosu ile devam ediyor. Dolayısı ile pozisyon yok ve kalesine ilk gelen pozisyon gol…

- Fenerbahçe’nin kötü oyununun nedeni ne?

- Mehmet Topal ve Josef ile Fenerbahçe iyi oynayamaz. Bu mümkün değil. Onlar oynadığında takım ikiye bölünüyor ve iki ayrı takım gibi oynuyor. Bu şekilde gol atmak sadece şansa kalıyor. İkisini dışarıda bile yanyana getirmeyeceksin!..

- Kocaman ne yapmalı?

Mutlaka Topal ve Josef ikilisinden birini çıkartıp sahaya Giuliano’yu almalı. Ayrıca sahada hayalet gibi gezen Van Persie de Soldado ile değişmeli. Alper'in golü ikinci yarı sahada çok şeyi değiştirecektir.