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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Topal ve Aboubakar listede yok

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Topal ve Aboubakar listede yok

Adı Galatasaray'la anılan iki futbolcu da sarı kırmızılıların gündeminde yer almıyor.

Fernando’nun Sevilla ile anlaşması ve Ndiaye’nin gitmesi üzerine F.Bahçe’den ayrılan Mehmet Topal ile görüşüldüğü öne sürüldü fakat Aslan’ın deneyimli oyuncu için girişimde bulunmadığı ortaya çıktı. Terim’in orta sahada genç isimlere ağırlık vermek istediği öğrenildi. Vincent Aboubakar’ın da G.Saray’ın listesinde yer almadığı ifade edildi.

RYAN BABEL, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, özellikle iki futbolcunun ismi sarı kırmızılılar ile anılmaya başladı. F.Bahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ile Porto’da forma giyen Vincent Aboubakar’ı, G.Saray’ın istediği iddia edilmişti.

Fernando’nun Sevilla ile anlaşması, Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında G.Saray’ın bonservisi elinde olan Mehmet Topal’ı gündemine aldığı ortaya atıldı. Ancak Topal için girişimde bulunulmadığı belirtildi. Fatih Terim’in orta sahada öncelikle kadrodaki genç isimlere şans vermek istediği ifade edildi.

Ayrıca Portekiz basını başta olmak üzere Aboubakar ile anlaşıldığı, Porto kulübüne de kiralama teklifi sunulduğu iddiasının da doğru olmadığı ortaya çıktı.

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