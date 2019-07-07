Topal ve Aboubakar listede yok
Adı Galatasaray'la anılan iki futbolcu da sarı kırmızılıların gündeminde yer almıyor.
Fernando’nun Sevilla ile anlaşması ve Ndiaye’nin gitmesi üzerine F.Bahçe’den ayrılan Mehmet Topal ile görüşüldüğü öne sürüldü fakat Aslan’ın deneyimli oyuncu için girişimde bulunmadığı ortaya çıktı. Terim’in orta sahada genç isimlere ağırlık vermek istediği öğrenildi. Vincent Aboubakar’ın da G.Saray’ın listesinde yer almadığı ifade edildi.
RYAN BABEL, Adem Büyük, Ozornwafor, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz’ı kadrosuna katan Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken, özellikle iki futbolcunun ismi sarı kırmızılılar ile anılmaya başladı. F.Bahçe ile yollarını ayıran Mehmet Topal ile Porto’da forma giyen Vincent Aboubakar’ı, G.Saray’ın istediği iddia edilmişti.
Fernando’nun Sevilla ile anlaşması, Ndiaye’nin ayrılığı sonrasında G.Saray’ın bonservisi elinde olan Mehmet Topal’ı gündemine aldığı ortaya atıldı. Ancak Topal için girişimde bulunulmadığı belirtildi. Fatih Terim’in orta sahada öncelikle kadrodaki genç isimlere şans vermek istediği ifade edildi.
Ayrıca Portekiz basını başta olmak üzere Aboubakar ile anlaşıldığı, Porto kulübüne de kiralama teklifi sunulduğu iddiasının da doğru olmadığı ortaya çıktı.
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