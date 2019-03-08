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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.03.2019 - 19:16, Son Güncelleme:

Top bulunamadığı için maç oynanmadı! PFDK'ya sevk edildiler...

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Top bulunamadığı için maç oynanmadı! PFDK'ya sevk edildiler...

TFF Kadınlar 3. Ligi 14. Grup'taki Muş Alpaslanspor-Muş Yağmurspor maçı, top olmadığı için oynanamadı.

Muş Sentetik Saha'da 3 Mart'ta oynanması gereken karşılaşmada hem Muş Alpaslanspor hem de Yağmurspor kulüpleri hakeme maç topu ibraz edemedi. Hakem Gürkan Tanoğlu yine de maç topu bulunabilmesi için bekledi. Hakem yaklaşık 45 dakika beklerken, sahaya getirilen iki top çok inik olduğu için kabul görmedi. Sonunda Hakem Tanoğlu karşılaşmayı tatil etti. TFF maçla ilgili henüz kararını vermezken, ev sahibi Alpaslanspor Kulübü, maç topu ibraz edemediği için Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Muş Futbol İl Temsilcisi Aytaç Koyuncu hakemin, maçın oynanması için uzun süre beklediğini ancak kendilerinin de anlayamadığı şekilde bir türlü maç topu bulunamadığını kaydetti. Muş'ta ikisi aktif üç kadın futbol kulübü olduğunu ancak bunların maddi anlamda çok zor durumda olduğunu belirten Aytaç "Bu kulüplerin kaynakları yok, yöneticilerin kişisel gayretleriyle yürüyor" dedi

Top bulunamadığı için maç oynanmadı PFDKya sevk edildiler...

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