Top bulunamadığı için maç oynanmadı! PFDK'ya sevk edildiler...
TFF Kadınlar 3. Ligi 14. Grup'taki Muş Alpaslanspor-Muş Yağmurspor maçı, top olmadığı için oynanamadı.
Muş Sentetik Saha'da 3 Mart'ta oynanması gereken karşılaşmada hem Muş Alpaslanspor hem de Yağmurspor kulüpleri hakeme maç topu ibraz edemedi. Hakem Gürkan Tanoğlu yine de maç topu bulunabilmesi için bekledi. Hakem yaklaşık 45 dakika beklerken, sahaya getirilen iki top çok inik olduğu için kabul görmedi. Sonunda Hakem Tanoğlu karşılaşmayı tatil etti. TFF maçla ilgili henüz kararını vermezken, ev sahibi Alpaslanspor Kulübü, maç topu ibraz edemediği için Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Muş Futbol İl Temsilcisi Aytaç Koyuncu hakemin, maçın oynanması için uzun süre beklediğini ancak kendilerinin de anlayamadığı şekilde bir türlü maç topu bulunamadığını kaydetti. Muş'ta ikisi aktif üç kadın futbol kulübü olduğunu ancak bunların maddi anlamda çok zor durumda olduğunu belirten Aytaç "Bu kulüplerin kaynakları yok, yöneticilerin kişisel gayretleriyle yürüyor" dedi
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