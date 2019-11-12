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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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12.11.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Tony Parker tarihe geçti! NBA tarihinde bir ilk...

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Tony Parker tarihe geçti! NBA tarihinde bir ilk...

San Antonio Spurs tarafından onurlandırılan Tony Parker, Fransız basketbolcular arasında NBA tarihinde özel bir yere sahip oldu. Parker, NBA'de forması emekli edilen ilk Fransız basketbolcu olma unvanına erişti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından San Antonio Spurs'ün formasını emekli etme kararı aldığı Fransız eski oyuncu Tony Parker, geçen sezon noktaladığı kariyerine birçok başarı sığdırdı.

Afro-Amerikan bir baba ile Hollandalı bir annenin çocuğu olarak 17 Mayıs 1982'de, Belçika'da doğan ve Fransa'da büyüyen Tony Parker, profesyonel kariyerine, 1999'da ülkesinin Paris Basket Racing kulübünde adım attı.

Fransız oyun kurucu, kendisini 2001 NBA draftında 28. sırada seçen San Antonio Spurs'ün formasını, 2011 lokavtı süresince hissedarı olduğu ASVEL'de oynaması dışında 17 sezon boyunca giydi.

- 4 şampiyonluk yaşadı

Tim Duncan önderliğindeki Spurs takımının, Emanuel Ginobili ile beraber önemli parçalarından olan Parker, 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 NBA şampiyonluğu kazandı.

İlki 2006'da olmak üzere 6 kez all-star seçilen Parker, 2007'de ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

Aktif basketboldaki son yılı 2018-19 sezonunda Charlotte Hornets formasını giyen Fransız basketbolcu, NBA kariyerinde 15,5 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

- 2013'te Avrupa şampiyonu oldu

Parker, ilk defa 2001'de giydiği Fransa Milli Basketbol Takımı formasıyla 8 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti.

2005 ve 2015'te bronz, 2011'de ise gümüş madalya kazanan 37 yaşındaki oyun kurucu, çok istediği Avrupa şampiyonluğuna 2013'te ulaştı.

- Forması emekli edilen ilk Fransız

San Antonio Spurs tarafından onurlandırılan Tony Parker, Fransız basketbolcular arasında NBA tarihinde özel bir yere sahip oldu.

Parker, NBA'de forması emekli edilen ilk Fransız basketbolcu olma unvanına erişti.

- Diğer Avrupalılar

Parker, NBA'de forması emekli edilen bir diğer Avrupalı oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Sırp basketbolcular Peja Stojakovic, Vlade Divac, Hırvat Drazen Petrovic, Litvanyalı Zydrunas Ilgauskas daha önce NBA takımları tarafından onurlandırılan bazı isimler oldu.

Sacramento Kings, Stojakovic'in 16, Divac'ın 21 numaralı formasını salonuna yerleştirdi.

Brooklyn Nets Petrovic'in 3, Cleveland Cavaliers ise Ilgauskas'ın 11 numaralı formasını emekli etti.

Tony Parker tarihe geçti NBA tarihinde bir ilk...

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