Tomas Ujfalusi ve Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler!

Galatasaray'ın davetiyesi üzerine İstanbul'a gelen iki isim, Ankaragücü ile oynanacak maç öncesi poz verdi.

Fenerbahçe stadında yaşadıkları şampiyonluğun fotoğrafı ile poz veren Melo ve Ujfalusi, o günü anlattı.

''KAZANDIĞIMIZ GÜN...''

Tomas Ujfalusi, ''Rakibimizin stadyumunda şampiyonluk kazandığımız gün hepimiz için çok mutlu bir gündü. Burada olmak her zaman çok güzel, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Galatasaray'ın etrafında olmak, Galatasaray'la olmak çok güzel. Umarım şans getiririz ve galibiyet alırız.'' sözlerini kullandı.

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