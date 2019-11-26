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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Tolungüç geldi, Karşıyaka eski günlerine geri döndü!

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Tolungüç geldi, Karşıyaka eski günlerine geri döndü!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 4 galibiyetle puan tablosunda üçüncü sıraya tırmanan, 6 maçtır bileği bükülmeyen Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç’le eski günlerine döndü.

Yeşil-kırmızılılarda düşme hattında son sırada devraldığı takımı geçen sezon müthiş bir seriyle Play-Off’a taşıyan teknik direktör Mesut Toros’la yollar, bu sezona tartışmalar arasında 3 maçta 1 puanla yine düşme barajında başlanınca ayrıldı.

Toros’un yerine takımı çok iyi tanıyan Soner Tolungüç’ü 2.5 yıl sonra yuvaya döndüren Kaf-Kaf, tecrübeli teknik adam gelir gelmez çıkışa geçti.

Takımıyla ilk maçta 1877 Alemdağ engelini 1-0’la aşan Tolungüç, yeşil-kırmızılılara 10 haftadır yenilgiyi unutturdu.

Sezonun ilk 3 maçında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka, Tolungüç dümene geçtikten sonra ise 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde edip yalnız 1 kez mağlup oldu.

Grupta 6 haftadır bileği bükülmeyip bu periyotta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Karşıyaka, Tolungüç’le 10 maçta 23 puanı hanesine yazdırdı. Karşıyaka, Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmanın 7’sinde kalesini gole kapatırken yalnız 2 maçta skor üretemedi.

TURGUTLUSPOR MAÇI İÇİN BAŞVURU

Karşıyaka, 2 Aralık Pazartesi günü saat 13.30’da iç sahada oynayacağı Turgutluspor maçını geceye aldırmak için rakibini ikna etmeye çalışıyor.

Grupta 24 puanla üçüncü basamaktaki yeşil-kırmızılılar, 23 puanlı beşinci Turgutluspor’un yönetimiyle temasa geçti.

Turgutluspor cephesinin mesai saatinde oynanacak maçta saat değişikliğine ev sahibine taraftar avantajı yaratacağı için soğuk baktığı öğrenildi. Futbol Federasyonu, saat değişiklikleri talebinde rakiplerin onayına göre karar veriyor.

Tolungüç geldi, Karşıyaka eski günlerine geri döndü

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