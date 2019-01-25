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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Tolunay Kafkas: 'Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz'
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Futbol
AA
25.01.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Tolunay Kafkas: 'Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz'

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Tolunay Kafkas: 'Sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz'

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kulüplerin genç oyuncu yetiştirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu:

"Bu konu çok önemli ama maalesef Türkiye'de en az yer verilen konulardan biri de bu. Profesyonel olarak çalıştırdığım takımlarda, kulübün yapısı çerçevesinde genç oyuncu gelişimine çok önem verdim. Genç Milli Takım kadrosundan çok oyuncu getirdim ve oynattım. Bunların başında da Cenk Tosun, Ömer Şişmanoğlu, Hasan Ali Kaldırım gelir. Birçok değerli insanla çalışma imkanımız olmuştu. Bizim genç oyunculara destek ve fırsat vermemiz gerekiyor. Ben 16 yaşında Hasan Ali Adıgüzel'i oynattım. Galatasaray maçı başta olmak üzere birçok karşılaşmada süre verdim. Aslında oyuncu var, yeter ki onları oynatalım. Bunların son örneği de Ozan Kabak. Bunlar hep Genç Milli Takım'dan çıkıyor. Fatih hoca da şans verince, görüyorsunuz büyük paralara ihraç edildi. Aslında sadece oyuncu değil, teknik direktör de ihraç etmeliyiz. Bunun için de çalışıyoruz."

21 Yaş Altı Ligleri'nin son defa organize edilmesi

Tolunay Kafkas, 21 Yaş Altı Ligleri'nin bu sezon son defa organize edilmesiyle ilgili de şunları kaydetti:

"17 ve 19 yaş gruplarını küme düşmeli yaptık. Bunu da şundan dolayı hayata geçirdik, genç oyuncu gelişimine kim önem veriyorsa amatör takım bile olsa üste çıkıp oynasın, genç oyuncusunu geliştirsin. Yani daha adil bir ortam oluşsun istedik. 21 Yaş Altı Ligleri'ni kapatma nedenimiz ise A takımda oynatılan 20-21 yaşındaki oyuncu sayısı, liglerimizde maalesef orana vurduğumuzda yüzde 1 civarı. 21 Yaş Altı Ligleri'nin yapısı, altyapıdan gelenleri karşılayabilecek bir yapıda da değil. O yüzden 20-21 yaşına gelmiş futbolcu A takımda oynayamıyorsa, bu oyuncunun başka bir takımda, alt liglerde oynaması gerektiğine inanıyoruz. 21 yaş altının yapısı, oyuncunun gelişimine katkı sağlayacak lig değil. Bu yüzden de böyle bir yapılanmaya gittik." 

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