Tolisso'dan Beşiktaş açıklaması!
Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Corentin Tolisso, UEFA'nın resmi sitesine verdiği röportajda Siyah Beyazlılar'ı değerlendirdi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda salı günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Bayern Münih'in yıldız orta sahası Corentin Tolisso, UEFA'nın resmi sitesine konuştu.
Geçtiğimiz yıl da Olympique Lyon formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele eden Fransız futbolcu, temsilcimizle ilgili çarpıcı yorumlar yaptı.
"Beşiktaş'a karşı oynayacağımız maçlar zor olacak." diyen Tolisso, "Geçtiğimiz sezon Lyon'la Siyah Beyazlılar'a karşı UEFA çeyrek finalinde oynadığımız maçlar da çok zor geçmişti." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın çok kaliteli futbolculara sahip bir takım olduğundan bahseden 23 yaşındaki futbolcu, "İstanbul'da müthiş bir ambiyans var. Beşiktaş grubunu lider bitirdi. Dolayısıyla Beşiktaş'a karşı çok iyi hazırlanmamız gerekiyor." şeklinde konuştu. (Fanatik)
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