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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Tolgay’ın yerine Jailson

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Tolgay’ın yerine Jailson

Teknik Direktör Ersun Yanal kadroya rötuş yapıyor.

Ersun Yanal, beklentileri karşılayamamasına rağmen sürekli oynattığı için eleştirildiği Tolgay Arslan’ın yerine bu hafta Jailson’a yer verecek.

KÖTÜ sonuçlar serisine bir halkayı da Alanya’da ekleyen F.Bahçe’de, hafta sonu oynanacak Trabzon maçı öncesi kadroda değişim yaşanacak. Bu değişimin şu ana kadar kesinleşen en önemli noktası, orta sahada gerçekleşecek. Haftalardır beklentilerin çok uzağında kalan Tolgay Arslan’ın ilk 11’deki yerini Jailson’a bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ali Koç’un da takımdaki değişim için Yanal’ı uyardığı ifade edilirken, Koç dün bu konuda şunları söyledi:

KOÇ: BÖYLESİ YOK

“Ultimatom vermedim. Hocamızla sohbet ettik. Futbolculara da beklentilerimizi hatırlattım. 7 yaşından beri maça gidiyorum. Alanya’daki 2. yarı kadar kötü bir F.Bahçe görmedim. Kalan maçlarda toparlanmazlarsa tarihe kötü anlamda geçecekler.”

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