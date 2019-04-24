Tolgay’ın yerine Jailson
Teknik Direktör Ersun Yanal kadroya rötuş yapıyor.
Ersun Yanal, beklentileri karşılayamamasına rağmen sürekli oynattığı için eleştirildiği Tolgay Arslan’ın yerine bu hafta Jailson’a yer verecek.
KÖTÜ sonuçlar serisine bir halkayı da Alanya’da ekleyen F.Bahçe’de, hafta sonu oynanacak Trabzon maçı öncesi kadroda değişim yaşanacak. Bu değişimin şu ana kadar kesinleşen en önemli noktası, orta sahada gerçekleşecek. Haftalardır beklentilerin çok uzağında kalan Tolgay Arslan’ın ilk 11’deki yerini Jailson’a bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ali Koç’un da takımdaki değişim için Yanal’ı uyardığı ifade edilirken, Koç dün bu konuda şunları söyledi:
KOÇ: BÖYLESİ YOK
“Ultimatom vermedim. Hocamızla sohbet ettik. Futbolculara da beklentilerimizi hatırlattım. 7 yaşından beri maça gidiyorum. Alanya’daki 2. yarı kadar kötü bir F.Bahçe görmedim. Kalan maçlarda toparlanmazlarsa tarihe kötü anlamda geçecekler.”
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