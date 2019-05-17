Tolgay’ın aklı yeni sezonda
Büyük umutlarla Beşiktaş’tan devre arasında Fenerbahçe’ye gelen Tolgay Arslan, yeni sezonu bekliyor. Fenerbahçe’deki kariyerine iyi performanslarla başlasa da uzun vadede fiziksel sorunlar nedeniyle düşüş yaşadı.
Bunun da sebebi; devre arası kampı geçirmemiş olmasıydı. Beşiktaş’ta kadro dışı kaldığı için aylarca tek başına çalışan Tolgay Arslan, bunun sıkıntısını maç trafiği yoğunlaştıkça yaşamaya başladı. Toplam 11 resmi maçta forma giyen Tolgay, 8’inde ilk 11 soyundu. Ancak performansının düşmesiyle Trabzon ve Kasımpaşa maçlarında yedek soyundu ve süre almadı. Son Akhisar maçındaysa 6 dakika oynadı. Tolgay, yeni sezonda iyi bir hazırlık kampı geçirip, takımın değişmezi olmayı hedefliyor.
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