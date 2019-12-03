Tolgay Arslan'dan Ersun Yanal'a flaş gönderme!
Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Tolgay Arslan'dan flaş sözler geldi.
Tolgay Arslan, İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardındna açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, şu sözleri kullandı;
TOLGAY: ''MUTLU DEĞİLİM''
''Kariyerimde ilk defa böyle bir sezon geçiriyorum. Normalde sezonda 40-50 maç oynardım. Birkaç maç eksiğim var, bunu da kapatmaya çalışıyorum. Taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum.
Oynamayan oyuncu mutlu olmaz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum''
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