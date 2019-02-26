Tolgay Arslan'dan 'dürüm' isyanı!
Devre arasında olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, derbi sonrasında 'Dürüm olayı'na açıklık getirdi.
Derbiyi değerlendiren Tolgay, "İlk yarı çok kötü oynadık. İlk yarı bitince ben taraftara bakmıştım, bunu çevireceğimizi gördüm. Bütün takıma teşekkür ediyorum. Benim için zor bir maç oldu. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Maalesef bugün burada 2 puan kaybettik." dedi.
Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olduğu iddia edilen, maç öncesi dürüm yeme hadisesiyle ilgili de konuşan Tolgay, "Beşiktaş taraftarına bir mesaj söylemek istiyorum. O gün ne dürüm yedim, ne de başka bir şey." ifadelerini kullandı.
Vodafone Park'ta oynanan maçta, siyah-beyazlılar taraftarlar, dürüm pankartıyla Tolgay'a gönderme yapmıştı.
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