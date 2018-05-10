Tolgay Arslan'dan Akhisarspor'a tebrik
Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan, Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'u tebrik etti.
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" dedi.
Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor’u tebrik ederim.— Tolgay Arslan (@arslantolgay18) 10 Mayıs 2018
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