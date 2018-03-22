Tolgay Arslan'a Premier Lig'den kanca!
Newcastle United'ın Teknik Direktörü Rafa Benitez, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın peşinde. İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, Tolgay'ı uzun zamandır izlediklerini ve raporların olumlu olduğunu bildirdi.
Siyah-beyazlılarin 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcunun yaz transfer döneminde Cenk Tosun gibi Ada'nın yolunu tutacağı iddia edildi.
Tolgay Arslan için daha önce İtalya'dan da teklifler vardı. Gurbetçi futbolcu, Lazio ve Napoli'nin listesinde bulunuyor. (Skorer)
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