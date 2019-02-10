Tolgay Arslan'a 'dürüm' göndermesi
Beşiktaş'ın Bursaspor'u sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada siyah beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transfer olan eski futbolcular Tolgay Arslan'a göndermede bulundu.
Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanan imza töreninde Hasan Ali Kaldırım'ın "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyorum. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusuna, "Benim için fark etmiyor, döner, dürüm her türlü yerim." yanıtını veren Tolgay Arslan'a yaptıkları tezahürat ile göndermede bulundu.
Karşılaşmanın son bölümünde siyah beyazlı taraftarlar, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yaptı.
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