Tolgay Arslan'a Beşiktaş uyarısı
Başarılı oyuncu, Fenerbahçe’ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti.
Ersun Yanal, bu akşamki derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı.
Yanal, Tolgay’la yaptığı görüşmede, “Tribünlerden sana sataşma olabilir. Seni sinirlendirmeye çalışabilirler. Sahada işine bak ve sinirlerine hakim ol” ifadelerini kullandı.
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