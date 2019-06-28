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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.06.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan ve Musa Çağıran teskeresini aldı

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Tolgay Arslan ve Musa Çağıran teskeresini aldı

Çorum’da 21 gün bedelli askerlik yapan Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor’un başarılı oyuncuları Tolgay Arslan ile Musa Çağıran teskere sevinci yaşadı.

Çorum İl Jandarma Alay Komutanlığı bünyesinde askerlik görevini tamamlayan Tolgay Arslan ve Musa Çağıran düzenlenen törenle yemin etti. Arslan’ı yemin töreninde babası Erhan Arslan ve annesi Ayşegül Arslan, Çağıran’ı ise eşi Burcu çocukları Emir ve Haktan yalnız bırakmadı. Yemin törenine katılan diğer askerlerin aileleri ünlü futbolculara yoğun ilgi gösterdi.

Tolgay Arslan ve Musa Çağıran teskeresini aldı

'Her Türk asker doğar' diyerek sözlerine başlayan Çaykur Rizesporlu futbolcu Musa Çağıran, vatani görevini yapmak için 21 gün de olsa asker ocağına geldiğini söyledi. Askerlik yapma duygusunun çok büyük bir duygu olduğunun altını çizen Çağıran, bu duyguyu yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Askerliğin ne demek olduğunu 21 gün de olsa çok iyi anladıklarını söyleyen Çağıran, "Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Dediğimiz gibi biz seve seve can veririz ama bir karış toprak vermeyiz" açıklamasını yaptı.

Törene İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahim Başbuğ, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, İl Nüfüs Müdürü Aziz Önal ve asker aileleri katıldı.

Tolgay Arslan ve Musa Çağıran teskeresini aldı

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