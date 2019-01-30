Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takası tamam! Ahmet Bulut kulüp binasında...
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı takasında anlaşma sağladı. Resmi imzalar için Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Fenerbahçe kulüp binasında olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
Ahmet Ercanlar - İsmail Er / Spor Arena | Fenerbahçe Tolgay Arslan transferine son noktayı koyuyor... Sarı lacivertli kulüp Beşiktaş ile takas konusunda anlaşmaya vardı.
Resmi imzalar için Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'un Fenerbahçe kulüp binasında olduğu öğrenildi. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
2.5 milyon euro artı Şener
Beşiktaş, bu takas sonrası Fenerbahçe'den 2.5 milyon euro ücret ve Şener Özbayraklı'yı alacak. Öte yandan Tolgay'ın 400 bin euro ve diğer alacaklarını bıraktığı öğrenildi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle