Tolgay Arslan: Milli takım hayalim

Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan ay-yıldızlı takımda forma giymenin hayali kurduğunu söyledi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan genç futbolcu şu açıklamaları yaptı:

Benim dosyalarım şu anda FIFA'da. Sıramı bekliyorum ve sabırlı olmam gerekiyor. O da benim hayalim. Olacağına çok eminim. FIFA izin vermezse, CAS'a gideceğiz. Benim Almanya'da bir resmi maçım yok ümit milli takımda..

Lucescu hoca da sağ olsun ilgileniyor. Dünya Şampiyonası'na katılamacağız. Menajerimle konuştum TFF'den birisi de beni aradı. Onlar da çok istiyor, ben de çok istiyorum. Tek engelimiz FIFA...