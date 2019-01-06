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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
06.01.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Tolgay Arslan kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

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Tolgay Arslan kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Tolgay Arslan, son günlerde transfer gündemiyle araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Borussia Dortmund'un alt yapısı, Alemannia Aachen ve Hamburg takımlarında forma giyen Tolgay Arslan, son olarak ise Beşiktaş forması giymiştir. Peki, Tolgay Arslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan o futbolcu hakkında bazı bilgiler

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte gündemdeki isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, daha önce forma giydiği takımlar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Tolgay Arslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TOLGAY ARSLAN KİMDİR?

16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Padeborn kentinde dünyaya gelen Tolgay Arslan, kariyerine henüz 6 yaşındayken SC Grün-Weiß Paderborn takımında başlamıştır. 2003 yılına kadar burada top koşturan genç futbolcu, 2003 yılında Borussia Dortmund alt yapısına dahil olmuştur. 

Dortmund'da gösterdiği performansın ardından 2009 yılında bonservis bedeli olmadan Hamburg'a giden Arslan, 2010'da Alemannia Aachen'a kiralanmıştır. 

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kanca attığı genç futbolcu, 450 bin Euro bedelle Süper Lig'e transfer olmuştur.

Merkez orta saha mevkisinde görev alan Tolgay Arslan, ihtiyaç halinde ön libero ve on numara olarak da forma giyebilmektedir.

1,80 boyundaki orta saha oyuncusu, her iki ayağına da hakimdir.

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