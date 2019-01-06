Tolgay Arslan kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Tolgay Arslan, son günlerde transfer gündemiyle araştırılan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Borussia Dortmund'un alt yapısı, Alemannia Aachen ve Hamburg takımlarında forma giyen Tolgay Arslan, son olarak ise Beşiktaş forması giymiştir. Peki, Tolgay Arslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan o futbolcu hakkında bazı bilgiler
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte gündemdeki isimler arasında yer alan Tolgay Arslan, daha önce forma giydiği takımlar ile gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Tolgay Arslan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
TOLGAY ARSLAN KİMDİR?
16 Ağustos 1990 tarihinde Almanya'nın Padeborn kentinde dünyaya gelen Tolgay Arslan, kariyerine henüz 6 yaşındayken SC Grün-Weiß Paderborn takımında başlamıştır. 2003 yılına kadar burada top koşturan genç futbolcu, 2003 yılında Borussia Dortmund alt yapısına dahil olmuştur.
Dortmund'da gösterdiği performansın ardından 2009 yılında bonservis bedeli olmadan Hamburg'a giden Arslan, 2010'da Alemannia Aachen'a kiralanmıştır.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kanca attığı genç futbolcu, 450 bin Euro bedelle Süper Lig'e transfer olmuştur.
Merkez orta saha mevkisinde görev alan Tolgay Arslan, ihtiyaç halinde ön libero ve on numara olarak da forma giyebilmektedir.
1,80 boyundaki orta saha oyuncusu, her iki ayağına da hakimdir.
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