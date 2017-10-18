Tolgay Arslan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hak ettiğimiz üç puanı aldık. İyi oynadık. Çok pozisyona girdik. Rakip ilk pozisyonda golü buldu. Gösterdiğimiz mücadele ve karakter ile 3'te 3 yaptık. Çok mutluyuz. Biz kendimize güveniyoruz. Her zamanki oyunumuzu oynamak istedik. Aradık, bulduk ve kazandık. Avrupa'da bu sezon ilk kez 11'de oynadım. Normal bir maç çıkardım. Daha iyisi olması gerekiyor."

Anderson Taliscaa ise şöyle konuştu:

"Deplasmanda Monaco'ya karşı geriye düştük ama iyi reaksiyon gösterdik ve maçı kazandık. Her zaman gol atmak iyi oynamak değildir. Bugün takım için oynamaya çalıştım. Bana forma şansı verildiği için teşekkür ederim. Her geçen gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum."